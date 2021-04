“Si tratta di una vera e propria aggressione, che conferma l’importanza dell’antifascismo nel 2021, anche in una città medaglia d’oro della resistenza. Non si può pensare di dover camminare con timore per le strade per la scelta di condannare lo squadrismo e la violenza con cui il fascismo, alleato della monarchia, portò il Paese in una spirale di viltà e odio, che ancora vive in alcune tradizioni, pronte a riemergere in ogni momento di crisi – dicono i consiglieri di Spc – con questa nota vogliamo evidenziare tutta la nostra solidarietà alla donna e a sua figlia, chiedendo a tutte le forze politiche e sociali di dare concretezza al loro impegno a favore dell’antifascismo, per il contrasto di ogni forma di aggressione come quella che è avvenuta nella giornata di ieri. Diamo tutto il nostro sostegno alle persone coinvolte e confidiamo che nessuna forza politica si azzardi a parlare della non attualità dell’antifascismo”.