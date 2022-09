Firenze – Pochi giorni fa Mahsa Amini, una ragazza iraniana di 22 anni, è morta in seguito ad

un arresto da parte della polizia iraniana perché non portava il velo in modo corretto.

“Questa tragedia, insieme ad altre ingiustizie commesse dalla Repubblica Islamica,

ha scatenato numerose proteste in tutto il paese – afferma una nnota della comunità iraniana di Firenze -. Finora sono morte più di trenta persone, centinaia ferite e molte arrestate, ma la lotta continua. Noi iraniani all’estero vogliamo dare il nostro aiuto alle sorelle e ai fratelli iraniani in patria, diventando loro portavoce”.

Se anche voi credete che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, unitevi a noi in piazza Sant’Ambrogio a Firenze, sabato 24 settembre dalle 11 alle 12.30″.

Foto: Mahsa Amini