Borgo San Lorenzo – Un malore del conducente, e un bus di Autolinee Toscane è sbandato andando a colpire un palo della luce e terminando la sua corsa in una siepe. Per fortuna, non risultano feriti e nessun mezzo è stato coinvolto: il bus era vuoto e nella strada non c’erano altri mezzi.

L’incidente è successo oggi, verso le 13.30, a Borgo San Lorenzo, in viale Kennedy. Il malore potrebbe essere stato causato dalla puntura di un calabrone, che avrebbe punto l’atista provocando la momentanea perdita di lucidità. Il bus ha percorso a bassissima velocità circa 200 metri, prima sbandando sulla carreggiata, poi colpendo un palo della luce, per poi terminare la corsa su una siepe, riportando alcuni danni sulla parte anteriore.

Il conducente, che, nonostante la difficile situazione in cui si è trovato, ha saputo limitare i potenziali ed ulteriori rischi, è stato immediatamente soccorso. Trovato sotto choc e semicosciente, ma senza ferite provocate dai lievi urti del mezzo, è stato portato al Pronto soccorso ed ora è all’Ospedale di Borgo San Lorenzo per gli opportuni controlli e cure. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e allo staff di Autolinee Toscane, anche i Carabinieri, che, a seguito dei rilievi effettuati, accerteranno la dinamica di quanto accaduto. Autolinee Toscane esprime forte vicinanza nei confronti del conducente e gli augura una pronta guarigione.