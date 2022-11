Firenze – Migliorano le condizioni di Sergio Staino. Ne dà notizia una nota dell’Ausl Toscana Centro. Un leggero miglioramento rispetto alla problematica neurologica è stato riscontrato nelle ultime ore, a seguito di una rivalutazione nel pomeriggio delle condizioni di Sergio Staino, il noto vignettista e disegnatore ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Giovanni di Dio. Staino è stato portato in ospedale lunedì 31 ottobre per una patologia neurologica accompagnata da un coma profondo. Nelle ultime ore si è verificato un miglioramento per cui il paziente sta riemergendo dal coma, pur rimanendo sedato. La prognosi tuttavia rimane ancora riservata.