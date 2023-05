Firenze – Appennino tosco-romagnolo, il maltempo colpisce duro anche i comuni dell’Alto Mugello. Sono 207 i mm di pioggia caduti nelle 36 ore in località Faggiola sull’Appennino tosco-romagnolo, che hanno provocato numerose frane sulle strade locali, che sono chiuse, isolando di fatto i centri abitati. Le informazioni giungono dalla Protezione civile della Città metropolitana, il cui personale è al lavoro. In particolare, secondo quanto spiegato dalla Metrocittà, risultano isolate Lutirano (già da ieri) e Abeto nel comune di Marradi, Coniale e Piancandoli nel territorio di Firenzuola: sono circa 500 le persone isolate.

Intanto, sono due le classi della scuola fiorentina Dino Compagni in gita al Green Energy Camp di Palazzuolo sul Senio che non potranno fare rientro a Firenze a causa del maltempo che sta colpendo il Mugello.

I 47 studenti e le 4 insegnanti che li hanno accompagnati stanno per lasciare il Camp alla volta della palestra di Palazzuolo sul Senio, dove passeranno la notte. Lo spostamento di studenti e insegnanti è reso possibile dalla Protezione civile del Comune mugellano, che ha allestito nella palestra delle brandine per la notte. Sarà sempre il Comune che fornirà alle due scolaresche il cibo.

L’operazione di spostamento e accoglienza di studenti e professori è frutto del lavoro di squadra tra il sindaco di Firenze e della città metropolitana Dario Nardella, che si è sentito più volte nel corso della mattina con la dirigente scolastica, del sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Moschetti e della prefettura.

“Gli studenti e gli insegnanti non corrono rischi – ha detto il sindaco Nardella – e passeranno la notte al sicuro nella palestra di Palazzuolo sul senio. Siamo in costante contatto con la dirigente scolastica e le famiglie. Grazie al sindaco Moschetti, alla prefettura e alla Protezione civile metropolitana, che stanno seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. Dobbiamo mantenere tutti la calma, siamo tutti al lavoro perché le due scolaresche vengano spostate il prima possibile dal Camp dove si erano recati per la gita scolastica”.