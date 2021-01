Firenze – Giornata di forti precipitazioni, oggi 22 gennaio, a partire da metà mattinata. Codice arancione nell’area dell’empolese, fino a Calenzano, Campi, Sesto Fiorentino e Signa, mentre è allerta gialla nel resto della regione.

Giallo a Firenze per la possibilità di forti temporali con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo partirà alle 12 di oggi, venerdì 22 gennaio, e terminerá 12 ore dopo.

Secondo gli esperti saremo interessati da una perturbazione consistente che potrà causare temporali associati a vento e grandine. Saranno possibili anche aumenti dei livelli del reticolo idraulico con particolare riferimento ai torrenti minori (anche a causa dello scioglimento della neve nelle zone limitrofe).

Il peggioramento avverrà nel pomeriggio, con precipitazioni diffuse, possibilità di forti temporali locali, con colpi di vento e grandine fra il pomeriggio e la sera. Forte l’allarme idrogeologico, consigliata la massima attenzione per gli attraversamenti dei corsi d’acqua, transito in sottopassi e zone di bonifica. consigliato evitare di attraversare zone allagate, anche se apprentemente con poca acqua.