Firenze – Una nuova perturbazione in avvicinamento porterà domani, domenica 7 giugno, nuove piogge che interesseranno il nord-ovest della regione e in particolare la Lunigiana (Ms). Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 8 di domattina fino alle 24.

Nel pomeriggio, e soprattutto in serata, temporali sparsi potranno aversi, oltre che in Lunigiana, anche sul resto delle zone settentrionali. Possibili colpi di vento e grandinate occasionali. Le province interessate ai fenomeni sono quelle di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo