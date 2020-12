Firenze – Maltempo su Arcipelago e costa meridionale della Toscana per sabato 12 dicembre. Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore partirà dalla mezzanotte alle ore 18 di domani. Una perturbazione proveniente dal Mar Ligure si sposterà sul Mar Tirreno centro-settentrionale. La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Le aree interessate sono l’Arcipelago e la costa meridionale.

Nella serata di oggi, venerdì, modeste precipitazioni sulle zone occidentali. Nella prima parte della giornata di domani, sabato, precipitazioni, in prevalenza di debole o al più moderata intensità, sulle zone occidentali della regione. Occasionalmente si potranno avere temporali isolati in Arcipelago e costa meridionale.