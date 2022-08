In primo luogo, il presidente spiega come, in accordo con il Dipartimento di protezione civile, si debba poter raggiungere e avvisare direttamente, attraverso le moderne piattaforme di messaggistica online (come whatsapp e telegram) i cittadini residenti nei territori interessati dalle allerte meteo, superando le attuali restrizioni causate dalla tutela della privacy.

Altro punto importante riguarda l’invito a chiudere i parchi pubblici in condizioni di allerta arancione, valutando le caratteristiche in cui questo debba avvenire su disposizione dei sindaci anche con allerta gialla, secondo oggettivi parametri metereologici.

Infine, terzo punto, secondo il presidente della Regione è necessario definire un decalogo di buone pratiche da offrire alle scuole toscane affinché l’educazione ambientale possa essere studiata nelle ore di educazione civica. Infatti, educare le nuove generazioni ad accostare al fianco delle disposizioni pubbliche corretti e consapevoli comportamenti individuali è una priorità per prevenire tragiche conseguenze e costruire un sano civismo.