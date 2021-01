Livorno – Sono fermi i traghetti per l’isola d’Elba a causa delle condizioni ddi maltempo nel canale di Piombino. Come spiegano dalla Capitaneria, stamani alle 5 sono partite solo le prime due corse, una da Portoferraio e l’altra da Piombino (Livorno), poi lo stop. Stessa cosa anche al porto di Livorno, come segnalano dall’Avvisatore Marittimo, dove con 35 nodi di vento da sud ovest con raffiche fino a 40 (circa 80 km orari) il traffico portuale è praticamente fermo. Una decina le grandi navi che sono ferme a stazionare in ‘drifting’ in rada, mentre è rimasto alla banchina il traghetto per l’isola di Capraia.