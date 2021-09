Firenze – Sono 700 gli interventi in Toscana effettuati dai Vigili del fuoco, di cui 200 nella sola provincia di Firenze. Fra le zone più colpite, il Mugello, con Vaglia e Bivigliano. Il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi, ha reso noto ai cittadini che la Protezione Civile comunale ha dato luogo a segnalazione alla Regione Toscana per il riconoscimento della calamità naturale. Da ciò la possibilità per il Comune ed i privati di richiedere il rimborso delle spese sostenute.

A questo fine occorre: documentare i danni con foto, tutti gli interventi e spese relative ai danni devono essere documentati fiscalmente, e, in un secondo tempo, sarà necessaria la segnalazione dei danni attraverso la compilazione di apposito modulo ancora da definire.

Il bilancio del maltempo di domenica 26 settembre, che ha interessato in particolare Bivigliano e Viliani, è di 8 feriti, 110 coperture di tetti completamente danneggiati, diversi vetri in frantumi fra cui il rosone della Pieve di Bivigliano, 10 persone sfollate, 100 autoveicoli fuori uso. Inoltre, le strade provinciali e comunali sono state invase da detriti vegetali e vetri.

Per venire incontro alle esigenze di spostamento per coloro che hanno avuto i mezzi privati di trasporto fuori uso, è istituito un servizio di navetta a chiamata all’interno del territorio comunale.

Per tutte le segnalazioni e richieste è aperto da ieri, lunedì 27 settembre fino a sabato 2 ottobre dalle ore 8:00 alle 15:00 il centralino telefonico al n. 055 500241