Firenze – Ancora maltempo in Toscana, che tra oggi e domani sarà interessata dal transito di due perturbazioni atlantiche cui si assoceranno piogge diffuse. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa tra la tarda serata di oggi, sabato, e le prime ore di domani, domenica. La Sala operativa della protezione civile ha perciò esteso il codice giallo per rischio idraulico su tutta la Toscana anche per l’intera giornata di domani, domenica 26 dicembre.