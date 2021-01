Livorno – I collegamenti fra l’isola d’Elba e la terraferma stanno subendo rallentamenti e sospensioni a causa del maltempo, con il servizio traghetti costretto a procedere a singhiozzo. Durante la mattinata, come spiegano dalla capitaneria di Portoferraio (Livorno), le corse sono state regolari ma nel primo pomeriggio con il previsto peggioramento delle condizioni meteo, il vento nel canale di Piombino che ha raggiunto i 30 nodi, la metà delle partenze sono state annullate. Non in condizioni migliori il collegamento da Livorno per Capraia, che si trova costretto al fermo.