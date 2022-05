Firenze – Fino al 5 giugno alla Manifattura Tabacchi, presso la sede di arte contemporanea NAM – Not A Museum, si tiene la collettiva “Adesso no” a cura di Bruno Barsanti e Gabriele Tosi, con le opere più recenti, alcune site specific, di Lorenzo Lunghi, Cecilia Mentasti, Amitai Romm, Elisa Strinna, Evita Vasiljeva, Jason Hendrik Hansma e Kristoffer Kjærskov.

Nel basement della Manifattura Tabacchi, in un passaggio alternativo, con tubature a vista, cavi e canaline, si snoda il percorso espositivo che riunisce video, installazioni, sculture e installazioni che propongono una potenziale disconnessione dalle infrastrutture attuali proiettate verso efficienza e ottimizzazione.

Il titolo “Adesso no” si riferisce a una pubblicità di inizio millennio, diretta da Chris Cunningham per un famoso brand italiano di telecomunicazioni. Lo spot, sulle note dei Boards of Canada, presentava l’attore Leonardo DiCaprio, disteso su un prato, che rispondeva – “Adesso no” – alla notifica di un messaggio sul suo cellulare. Un rifiuto che vuole rappresentare una riconquista del proprio spazio personale, di una libertà di agire senza il condizionamento di uno stile di vita influenzato e sottoposto ai simboli comunicativi del nostro tempo.

Un comportamento questo che diventa argomento di discussione, per le nuove generazioni di artisti che sono costretti a confrontarsi con una realtà dove si discute di confini, non solo in senso territoriale, ma anche tra interno ed esterno, tra umano e tecnologico, tra informazione e conoscenza, etc.

Di fronte a queste riflessioni gli artisti sono chiamati a prendere una posizione, di rifiuto, di accettazione, di immersione che si trasforma operativamente in opere e manufatti artistici ancora non codificati.

NAM – Not A Museum è un programma specifico della Manifattura Tabacchi, è uno spazio dedicato alla ricerca e alla condivisione di espressioni artistiche focalizzate su l’interdisciplinarietà, dove sono in programma una serie di mostre contemporanee con curatori e artisti non legati alla tradizione culturale dominante.

Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 35, Firenze

L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Per info www.notamuseum.it