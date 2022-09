Firenze – Presentato stamane, mercoledì 14 settembre, il primo progetto residenziale che riguarda 2 dei 16 edifici che compongono l’elegante complesso industriale costruito fra gli anni ’30 e ’50, destinato dopo vent’anni di abbandono a diventare un polo in cui appaiono mescolarsi creatività, commercio, intrattenimento, cultura e residenza di alto lusso e in social housing. L’area consta di 110 mila metri quadri per 16 edifici.

Intanto, stamane, il primo progetto residenziale di Manifattura Tabacchi Development Management è stato presentato alla stampa da Michelangelo Giombini, Head of Product Development e Roberta Pasinetti, Head of Project & Construction Management, co-Ceo di MTDM – Manifattura Tabacchi Development Management, insieme ai progettisti che hanno realizzato gli appartamenti, Patricia Urquiola e lo studio Q-bic. Le prime 2 strutture residenziali constano di 45 appartamenti, con conclusione dei lavori prevista per dicembre 2023. Giombini e Pasinetti, insieme ai progettisti, hanno raccontato le peculiarità del progetto. Gli edifici 7 e 12 ospiteranno complessivamente le 45 unità abitative ad alto tasso di design, grazie a un’opera di riqualificazione che punta a preservare l’architettura originaria, rielaborandola in chiave contemporanea e sostenibile.

I due edifici prevedono soluzioni abitative che si estendono dal monolocale di 50 mq alla penthouse panoramica di 250 mq. Si parte da cifre che vanno da 290.000 euro fino a oltre 2 milioni. “Un valore medio che è in un range fra i 4mila e i 6mila euro al metro quadro”, ha spiegato Giombini, ricordando che per l’intero complesso della Manifattura, che alla fine conterà 250 appartamenti, “l’investimento complessivo è stimato sui 250 milioni: nello specifico delle residenze l’appalto è di circa 20 milioni per due edifici e tutti gli spazi pubblici compresi”.

Più in generale, ha detto Giombini, “nel 2026 vorremmo consegnare Manifattura Tabacchi al consorzio di cui faremo parte, e contiamo di aver finito l’asilo, l’hotel, lo studentato, i due edifici di nuova costruzione che sono rispettivamente direzionale e residenza, l’ex centrale termica che sarà posizionata all’altezza della nuova fermata del tram”.

L’area intereressata da questo primo progetto riguarda 25.000 mq di superficie tra spazi commerciali, amenities e spazi pubblici, che godono di facile accesso alle infrastrutture della città, al verde del parco e a una serie di servizi di alto livello.

A disposizione dei futuri residenti sono previsti spazi a uso esclusivo: un deposito biciclette e un bike lab attrezzato per la manutenzione e riparazione delle bici; una pet room per la toelettatura degli animali domestici; un’area fitness attrezzata; una delivery room; un roof-top arredato con vista sul centro storico di Firenze; un servizio di portineria centralizzata a disposizione dell’intera Manifattura.

Nello specifico, Patricia Urquiola ha firmato il progetto di interior design di Anilla, l’edificio 7. Originariamente destinato a magazzino, si distingue per la caratteristica pianta curva che ha ispirato il nome e l’identità del progetto. La parola Anilla, infatti, richiama la figura dell’operaia (Anilladora) che all’interno della Manifattura aveva il compito di mettere l’anilla (la fascetta) ai sigari.

Q-bic è autore di Puro, l’edificio 12. Originariamente adibito al confezionamento e inscatolamento dei prodotti finiti, si tratta del fabbricato più antico del complesso. Il nome Puro, che in spagnolo significa sigaro, è un gioco di parole che fa riferimento allo stile essenziale, senza concessioni al superfluo, e al tempo stesso alla forma lunga e stretta dell’edificio, così come alla sua antica funzione. I due edifici sono progettati per ottenere i più alti standard di sostenibilità ambientale (certificazione BREEAM Excellent) e integrare nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione soluzioni all’avanguardia che puntano alla massima efficienza energetica.

La marketing suite esperienziale dedicata alla vendita delle unità abitative è già attiva presso Living Room, l’ufficio vendite di Manifattura Tabacchi, in via delle Cascine 35 a Firenze. Per la commercializzazione delle unità abitative, già iniziata a partire dal mese di luglio, Manifattura Tabacchi ha incaricato Savills e Beliving, società specializzate nella compravendita di immobili di pregio e rivolte ad una clientela di respiro internazionale.

I lavori sono stati affidati alle società di costruzioni milanesi Grassi & Crespi e Aedes, attive da oltre 90 anni con progetti di ristrutturazione residenziale e hospitality.

Ecco i numeri delle residenze: Superfici residenze: 8.050 mq; Superfici spazi commerciali: 3.050 mq; Superfici amenities: 300 mq ; Aree esterne: 1.300 mq ; Superfici spazi pubblici: 12.300 mq.

L’ambizioso progetto di riqualificazione di Manifattura Tabacchi è promosso dalla joint venture costituita nel 2016 dalla società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp Immobliare) e da PW Real Estate Fund III LP, un fondo gestito da Aermont Capital. Il Gruppo Aermont è un fondo indipendente di gestione degli investimenti, specializzato nelle attività immobiliari e correlate, responsabile per la gestione dello sviluppo. La società incaricata di gestire operativamente le operazioni è la Manifattura Tabacchi Development Management (MTDM) che ha i suoi uffici all’interno della Manifattura.