Firenze – Un nuovo hub europeo nascerà alla Manifattura Tabacchi di Firenze, per la ricerca sui beni culturali, la “E-rihs” (European research infrastructure for heritage science). Firenze ospiterà così l’hub che aggregherà e renderà accessibili i migliori laboratori, archivi fisici e digitali e tecnologie all’avanguardia su tutto il territorio europeo. La sede è frutto dell’investimento compiuto dalla Fondazione Cr Firenze, che l’ha acquistata ed è stata messa poi a disposizione grazie ad un accordo con il Cnr, che è capofila di ‘E-rihs’. La sede, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, interesserà una parte della porzione centrale dell’edificio B8, che insiste sull’ingresso monumentale di Manifattura Tabacchi su via delle Cascine.

“Siamo orgogliosi che l’Italia, con il Cnr, sia capofila dell’European research infrastructure for heritage science – ha dichiarato Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr – sono lieta che un hub scientifico di tale portata trovi sede qui, a Firenze, dove l’arte dialogherà con la scienza e la tecnologia. La forza del nostro Paese e del nostro ente è proprio nella collaborazione interdisciplinare grazie a cui sarà possibile approfondire le conoscenze sul patrimonio culturale, per salvaguardarlo e consegnarlo alle future generazioni. La sinergia del progetto ‘E-rihs’ permetterà di affrontare tutte le problematiche legate ai beni culturali: dal restauro alla fruizione, dalla conservazione alla valorizzazione, dal monitoraggio alla gestione, dalla tutela al mercato turistico”.

Giovanni Manfredi, amministratore delegato di Manifattura Tabacchi, dichiara che la scelta di Firenze e in particolare di Manifattura Tabacchi “ci riempie di orgoglio”. Grazie a questo accordo Firenze, secondo il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori “sarà la vera capitale mondiale per il restauro, la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione”. L’11 ottobre, durante il convegno ‘E-rihs nella sua futura sede: patrimonio culturale, ricerca e rigenerazione urbana’ (presso Manifattura Tabacchi), verranno illustrati i prossimi passi.