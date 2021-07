Firenze – Scatteranno una decina di denunce dalla Digos nei confronti di altrettante persone che hanno partecipato alla manifestazione contro il Green pass di sabato scorso in piazza della Signoria. Della manifestazione infatti non era stato dato preavviso. Una delle denunce contempla anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Intanto, non si placa la polemica circa l’uso delle stelle di David per paragonarle alle stelle gialle in uso nel periodo nazista per identificare a vista gli ebrei. Proteste dalla comunità ebraica, e svariate prese di posizione delle istituzioni, fra cui quella del presidente Eugenio Giani e dell’assessore comunale Sara Funaro. In apertura del consiglio comunale odierno, condanna da parte del presidente del consiglio comunale fiorentino uca Milani che, ricordando la vicenda, ha condannato l’uso di quello che è diventato un richiamo all’orrore senza limiti della Shoah, applicato alla resistenza all’uso del green pass e dunque alle vaccinazioni anti covid. Un’altra manifestazione contro il green pass si è tenuta sempre sabato ai giardini della Fortezza.

Foto: Luca Grillandini, presidio al giardino della Fortezza