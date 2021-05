Firenze – Circa trecento persone alla manifestazione organizzata da “IoApro”, ieri sera contro il coprifuoo, che ha visto un palco, musica, un drone e l’ingresso di mezzi in piazza Santa Croce. Ma oggi arrivano le polemiche. L’assessore alla sicurezza Benedetta Albanese interviene:” Il Comune non ha autorizzato alcuna manifestazione perché non rientra nelle sue competenze, così come prevede l’articolo 18 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza”.

“Inoltre – ha aggiunto l’assessore – l’amministrazione non ha dato alcun tipo di autorizzazione nemmeno rispetto alla concessione del suolo pubblico, all’allestimento di un palco, all’uso di un drone e all’ingresso di mezzi nella piazza. Pertanto la polizia municipale sta procedendo ad emettere le sanzioni nei confronti dei responsabili e sono al vaglio ulteriori azioni contro il comportamento tenuti da questi ultimi”.