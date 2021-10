Firenze – Sembra che ormai la decisione sia stata presa, dal nucleo degli stessi organizzatori: la manifestazione No Green Pass che si terrà domani a Firenze si farà, con raduno a partire dalle 10.30 in piazza Santa Maria Novella, ad ora sembra sotto forma di presidio. Del resto, informazioni confuse e preoccupazione continuao a pesare sull’evento, di cui, come dicono anche alcuni cittadini intenzionti a partecipare, ancora restano indefinite le modalità. I timori ovviamente, dopo gli episodi romani e le infiltrazioni neofasciste che hanno pesato sullo svolgimento pacifico della manifestazione nella capitale, sono quelli di un ripetersi di episodi simili anche nella città del giglio. Fra le incognite, il numero dei partecipanti, che potrebbero arrivare da tutta la regione, ma anche, nonostante quanto emerso negli ultimi minuti, le modalità della manifestaizone stessa. Infatti, nell’appello corso in rete nel volantino a firma di “cittadini toscani” e “studenti contro il green pass”, un corteo sarebbe dovuto sfilare per il centro storico andando a concludersi in piazza Annigoni, davanti alla Nazione. Ma sembra che per ora gli organizzatori abbiano deciso di limitare l’evento al presidio.

Sulla questione, interviene il primo cittadino: “Mi auguro che la manifestazione avvenga nel totale rispetto delle regole democratiche – commenta il sindaco Dario Nardella, per poi avvertire – tutti hanno il diritto di protestare e dire la propria ma guai a chi utilizzerà Firenze violentando la città con aggressioni e atti vandalici”. Per il primo cittadino “la violenza va anche prevenuta e chi esce fuori dal gioco democratico del confronto deve essere sanzionato”.