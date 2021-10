Firenze – Organizzata da Fisi, torna anche questo sabato la manifestazione No Green Pass, in risposta e a sostegno dell’evento di Trieste. In piazza della Repubblica a Firenze oltre duemila persone secondo i presenti. Nessun corteo, sebbene annunciato. Il presidio continua tutt’ora. Svariati interventi, fra cui un rappresentante della Fisi in collegamento da Napoli, un medico che ha illustrato le obiezioni sanitarie, mentre l’avvocato Mori ha illustrato le criticità giuridiche. L’invito alla piazza è stato quello di fare rete, per continuare la mobilitazione con modalità non violente. Lo sciopero indetto dalla Fisi continuerà fino al 31 ottobre, con altre iniziative.