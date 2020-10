Firenze – Manifestazione non autorizzata, tensione altissima nel cuore di Firenze. Una manifestazione nata sulla rete, da un appello senza firma, su cui si stanno svolgendo indagini, sta scuotendo, come temuto, il centro di Firenze. Mentre si sta scrivendo, tafferugli e cariche sono giunti fino in piazza Strozzi, dove le forze dell’ordine sono tornate verso via de’ Calzaiuoli, dove si trova il grosso del corteo. Sembra che in piazza Strozzi siano state distrutte delle fioriere. Il numero dei manifestanti è aumentato rapidamente nel corso della serata, oltre 600 persone verso le 22. A partecipare, persone comuni, lavoratori, ultrà del calcio e calcianti, gruppi di estrema destra, qualche gruppo della sinistra radicale, precari, quache commerciante. Tutto era cominciato in modo abbastanza tranquillo, verso le 21, poi la tensione è cresciuta, e via via son partite le prime cariche. Ad ora, 23.11, c’è un momento di relativa tranquillità. Sembra che l’ala più violenta dei manifestanti si sia spostata verso via della Spada. Ad ora, sembrerebbe che ci siano stati 4 o 5 fermati.

Urla, grida, slogan. Erano circa 500, verso le 21.30, le persone ferme sotto il campanile di Giotto in piazza Duomo a Firenze. Hanno obbedito al tam tam in rete sviluppato da un volantino non firmato su cui la Digos sta indagando, e si sono diretti verso piazza della Signoria, che però è blindata da un forte dispiegamento di polizia, carabinieri e guardie della finanza come in piazza Duomo. Anche verso Santa Maria Novella e la stazione la diga delle forze dell’ordine è insormontabile. Gruppuscoli che si staccano dal corpo centrale vengono respinti con piccole cariche di alleggerimento. Nella confusione, forse un fermo verso piazza Santa Maria Novella. Qualcuno tenta senza successo di dirgersi ancora verso piazza della Signoria.

Intanto, gli slogan e le urla raggiungono il diapason in piazza Duomo. “Siamo lavoratori, non fascisti”, urlano. Libertà è lo slogan principale, Ora Basta campeggia su un grande striscione tricolore. Il grosso della manifestazione rimaneva in piazza Duomo, davanti all’ingresso principale della cattedrale, qualche tensione in più in Santa Maria Novella, dove sembravano esserci più presenze politiche. Un ragazzo che lavora in un cicloino Arci, intervistato, spiegava che la presenza di molti cittadini non è riconducibile a precise forze politiche, bensì al fatto che le ultime chiusure, come nel suo caso, stanno provocando un vero e proprio tracollo. Economico e sociale. Intanto, la folla si stava spostando lentamente verso via de’Calzaiuoli, verso piazza della Signoria.

Verso le 22 00, era partita una nuova carica di alleggerimento in via de’Calzaiuoli, è cominciato tutto con un lancio di petardi a carica metà, verso Orsammichele. I cordoni della Celere avanzano verso piazza Duomo. Ora si stanno fronteggiando. Lanci di bottiglie, plastica e vetro.

Ore 22.21, la tensione era salita vertiginosamente. Un gruppo di carabinieri si muove da piazza Duomo in via de’ Calzaiuoli verso piazza della Signoria, bottiglie e lattine hanno colpito la facciata di Orsammichele. Cassonetti rotti sparsi in terra. La situazione diventa più difficle da controllare dal momento che gruppetti si sono dispersi nelle stradine limitrofe. Un altro gruppo si sta movendo verso piazza della Repubblica.

Ore 22.25 Una carica dei carabinieri verso via degli Speziali, poi piazza della Repubblica, dove le forze dell’ordine lanciano i lacrimogeni.

Ore 22.57 In piazza Strozzi e via Sassetti continuano a fronteggiarsi, forze dell’ordine e gruppi di manifestanti. Imminente una nuova carica. Sradicati cartelli stradali. Continuando il lancio di oggetti verso le forze dell’ordine, dal lato Colle Bereto, carica pesante delle forze dell’ordine.

Ore 22.59 Un paio di feriti, una persona a terra.

Ore 23.18 Ritorno dei manifestanti verso via Tornabuoni, fioriere rotte, nuovo lancio di lacrimogeni. I manifestanti si sono divisi, in parte si dirigono verso via Cerretani, mentre un altro gruppo va verso via della Vigna Nuova.

Ore 23.26 Piccole frange di violenti si sono staccati dal grosso della manifestazione per aggirare le forze dell’ordine verso piazza Antinori con momenti di tensione ancora aperti.

Foto: Luca Grillandini

(notizia in aggiornamento)

Foto: Luca Grillandini