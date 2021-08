Firenze – Quattrocento persone in piazza della Signoria, 30 identificate dalla Digos, denunciate per manifestazione non preavvisata. Inoltre, 400 euro di multa per chi non portava la mascherina. E’ questo il bilncio della manifestazione non autorizzata contro il Green Pass che si è tenuta in piazza della Signoria questo pomeriggio, sabato 31 agosto a Firenze. Messo in atto anche un corteo estemporaneo che è giunto fino in piazza della Repubblica per poi tornare in iazza della Signoria. Sul posto agenti della Scientifica che hanno girato video utili per identificare i partecipanti, immagini che saranno assommate a quelle riprese dalla video sorveglianza cittadina. Manifestazione, sempre non preavvisata, anche a Livorno, dove la polizia ha identificato circa 50 persone, sulle 300 scese in piazza, che si sono ritrovate in piazza del Municipio verso le 17,30. Anche a Livorno è scattato il corteo.