Firenze – Domani, martedì 21 febbraio, in occasione della manifestazione studentesca con corteo indetta contro l’aggressione squadrista di sabato scorso da parte di Azione studentesca ai danni di alcuni studenti del liceo Michelangiolo, quattro linee di bus urbane subiranno momentanee deviazioni e l’intera rete potrà essere coinvolta da rallentamenti e disagi. La manifestazione avrà inizio alle 17.30 e partirà da Viale Malta, percorrendo Viale Fanti, Viale dei Mille, Via dei Sette Santi, Via del Campo d’Arrigo e Via Fratelli Bandiera, per poi fare ritorno in Viale Malta intorno alle 20.30. Saranno quattro le linee direttamente interessate dalle deviazioni: 3, 10, 17 e 20. Queste cambieranno alcuni tratti dell’itinerario solitamente percorso, in entrambe le direzioni. Sul sito at-bus.it, nella sezione avvisi – https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/firenze -, è possibile conoscere i dettagli dei percorsi modificati e delle variazioni al servizio previsti durante la manifestazione.

17 Direzione Verga “… Viale dei Mille – Via Marconi – Piazza San Gervasio – Via Gasperi – Piazza Antonelli – Via delle Cento Stelle …”. Direzione Boito/Cascine “… Via Baldesi – Piazza San Gervasio – Via Marconi – Viale dei Mille…”

10 Direzione Libertà “… Via Amari – Viale Fanti – Viale Calatafimi –Via Nicolodi – Via Cocchi – Via Baldesi – Piazza San Gervasio – Via Marconi – Viale dei Mille…”. Direzione Settignano “… Via del Pratellino – Via del Pratellino – Via Marconi – Piazza San Gervasio – Via Gasperi – Piazza Antonelli – Via delle Cento Stelle – Viale Calatafimi – Viale Fanti – Via Amari…”

3 Direzione Nave a Rovezzano “… Viale dei Mille – Via Marconi – Piazza San Gervasio – Via Gasperi – Piazza Antonelli – Via delle Cento Stelle …”. Direzione Boccaccio “… Via Baldesi – Piazza San Gervasio – Via Marconi – Viale dei Mille…”

Autolinee Toscane al momento non ha ancora reso note le modifiche di percorso che interesseranno la linea 20.