Firenze – Partita da piazza San Marco la manifestazione degli studenti medi per protestare contro l’alternanza scuola lavoro che è costatalavita a Lorenzo Parelli. Dopo le violenze subite dalle manifestazioni degli studenti nei giorni scorsi, gli studenti fiorenti i scendono in piazza per chiedere sicurezza, fine della Dad e soprattutto, ascolto. “il disagio non è inventato”.

Vissute come un vero e proprio tradimento, le nuove regole per la maturità. “Assurdo cambiare le modalità in corsa – dicono gli studenti – nel pomeriggio dell”ultimo giorno utile sono giunte le nuove disposizioni, con la novità della prova scritta. Dopo 2 anni di Dad è sintomo di non curarsi per niente di ciò che abbiamo vissuto, e giocare al massacro”. Di fatto, aggiungono alcune studentesse di San Sepolcro, è come se ci avessero tolto il tappeto da sotto i piedi”.