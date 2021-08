Grosseto – Un nuovo incendio boschivo si è sviluppato questa mattina 21 agosto nel comune di Scansano, nel grossetano, in una zona costituita da terreno incolto e boscato in prossimità della SS 323 vicino la frazione di Murci. Sul posto operano due elicotteri regionali coordinati da un direttore operazioni. A terra 4 squadre di volontariato antincendio e operai forestali sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non risultano al momento abitazioni minacciate dalle fiamme.

Nel frattempo proseguono la bonifica e il controllo dell’incendio che ha interessato la zona di Colle Fagiano sempre in comune di Scansano. Qui sono impegnate squadre di volontariato antincendio arrivate da fuori provincia.

Intanto nuovi incendi sono scoppiati in zona molto impervia sulle montagne sopra Bagni di Lucca e ad Arezzo, in località La Nave Castiglione Fiorentino.

Su Bagni di Lucca il fuoco, dopo aver percorso un costone roccioso, è entrato in un bosco ceduo interessando il sottobosco. Due elicotteri stanno contenendo la diffusione delle fiamme. Il luogo è raggiungibile solo a piedi dopo un’ora abbondante di camminata. Un direttore delle operazioni e operai forestali della Mediavalle stanno sopraggiungendo per intervenire.

A Castiglione Fiorentino bruciano terreni incolti e boscati con insediamenti civili sparsi. Dieci squadre di volontariato antincendio sono distribuite nei punti più critici del fronte. Un elicottero del sistema regionale e quello dei vigili del fuoco contribuiscono allo spegnimento. Il forte vento presente in zona complica non poco gli interventi.

Foto: incendio frazione di Murci, Scansano