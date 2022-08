Portoferraio – Nella giornata odierna la Capitaneria di porto di Portoferraio, il Comune di Campo nell’Elba ed il Comune di Marciana, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, hanno siglato un accordo per il potenziamento, nel corso della stagione estiva 2022, delle attività di controllo della sicurezza in mare, dell’ambiente e del demanio marittimo.

A sottoscriverlo, il Comandante del Compartimento Marittimo di Portoferraio – Capitano di Fregata (CP) Santo ALTAVILLA ed i sindaci dei Comuni di Campo nell’Elba – Arch. Davide MONTAUTI e di Marciana – dott. Simone BARBI.

L’obiettivo condiviso, nel più ampio contesto dell’operazione nazionale “Mare sicuro 2022”, è quello di dare corso a un mirato programma di sorveglianza assicurando, nel territorio costiero di entrambi i Comuni, una ulteriore proiezione all’esterno delle capacità operative del personale della Guardia Costiera del Compartimento Marittimo di Portoferraio, in funzione della presenza dei cittadini sulle coste ed in mare, per consentire in tale ambito lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico ricreative e commerciali.

L’attività, effettuata tramite l’ausilio di battelli pneumatici e pattuglie a terra, consentirà anche di prevenire e contrastare eventuali abusi demaniali, scarichi illegali e gestione illecita dei rifiuti, per la tutela del delicato territorio ricadente nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Quello di oggi è uno tra gli accordi finalizzati ad ottimizzare forme di sinergia istituzionale per il perseguimento di obiettivi condivisi tra pubbliche amministrazioni, nel solco delle iniziative promosse, già da alcuni anni, dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.).