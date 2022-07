Firenze – Maria (nome di fantasia) è alla fine del programma di protezione per le donne che hanno subito violenza. Alla fine di una storia massacrante, con un compagno che ha ricevuto una condanna a due anni per violenze, e che ora è libero. Libero, nella casa a sud della Toscana, nella città dove tutto è avvenuto. Maria è residente in quella città, ed è oggetto delle cure dei servizi sociali di quella città. Che adesso, ora che è finito il programma di protezione per donne che hanno subito violenza presso Artemisia, le propongono di tornare là. Là, dove tutto è cominciato.

No, Maria non andrà. Non tornerà in quelle strade piene di paura, anche se le hanno promesso un alloggio. Non tornerà in quella città in cui ad ogni svolta potrebbe incontrare quell’uomo, in quel luogo da cui fu raccolta svenuta e in fin di vita, trasportata all’ospedale dal prete che per fortuna la trovò. Perché Maria si sveglia ancora di notte, ascoltando terrorizzata quel rumore di auto che la sveglia, pensando che sia l’auto del suo aguzzino. Non lo farà.

Eppure, Maria, trascorso l’anno di programma, si ritrova in strada. Perché? Perché nonostante sia riuscita a trovare un lavoro per lei e sua figlia, che ha vent’anni, un lavoro vero, con contratto vero, indeterminato, non riesce a trovare un alloggio in affitto. I motivi sono quelli più volte riportati in queste pagine: per un cittadino che sia in grado di portare davanti a un proprietario una busta paga, servono 3 mesi di anticipo e un garante. Un garante? Chi garantisce una donna che esce da un programma di protezione, in una città non sua dove però ha trovato lavoro per ricominciare la vita? La struttura che la conosce bene, verrebbe da pensare, Artemisia. Ma la struttura ha detto no.

Maria non è sola. Ha dei figli, maggiorenni i primi, che possono badare a se stessi, gli ltri minori. Ma la minaccia concreta è: se, allo scadere di pochissimi giorni, Maria non troverà una casa (può pagare fino a un massimo di 900 euro) sarà fuori dalla struttura. In strada? Sì, in strada. E i minori le verranno tolti e affidati a un’altra struttura. A meno che non accetti di tornare laggiù, a portata di mano dell’incubo da cui ha tentato di sfuggire.

Della questione si è fatta carico la Fondazione Caponnetto, che, tramite Claudia D’Agnone, rappresentante e portavoce ufficiale del progetto contro la violenza sulle donne che la Fondazione sta portando nelle scuole, dice: “Il caso di Maria è emblematico. Infatti, ben comprendendo le ragioni di Artemisia per quanto riguarda il termine del programma di protezione, dal momento che non sono programmi che possono durare all’infinito, non fosse altro per la lunga fila di donne in attesa di protezione, tuttavia, non riusciamo davvero a darci ragione del fatto che le vittime, allo scadere del programma, vengano lasciate sole e non vengano fornite del minimo degli strumenti che servono per davvero rinascere. Tornando al caso in questione, infatti, se è vero che la vittima ha il lavoro, peraltro grazie alla sue capacità, manca l’alloggio; inoltre è necessario riconoscere che, anche per quanto riguarda il percorso psicologico, non è affatto terminato, vista l’ansia e la paura che accompagnano la sua vita. Ovviamente, i traumi subiti in una relazione violenta hanno strascichi che durano un’intera esistenza “.

Della questione sono stati informati sia la Regione Toscana, sia i servizi sociali comunali fiorentini. Che tuttavia non possono inserire la famiglia nell’emergenza abitativa, in quanto non residente sul territorio. Tuttavia, in queste ore si sta lavorando per riuscire a trovare una soluzione, come dice il consigliere Spc Dmitrij Palagi anche lui investito della vicenda, che si è messo in contatto sia con gli uffici dei servizi sociali fiorentini che con quelli della città toscana in cui si è svolta la vicenda.

La situazione purtroppo sta precipitando. L’unica alternativa offerta alla famiglia, per ora, oltre a quella per Maria irricevibile di tornare nella città dell’incubo, è quella di “posteggiarsi” intanto in un affittacamere. Affittacamere per 4, mamma e tre figli, 120 euro al giorno. Vale a dire, che quel poco che sono riusciti a mettere da parte per pagare un eventuale affitto, verrà a breve esaurito. Ma alla prospettiva di perdere i suoi figli o di tornare laggiù dove vive il suo aguzzino, naturalmente Maria accetterà. Anche se un dubbio atroce le attraversa l’animo: “E se trovassi un alloggio quando ho finito i soldi per un’eventuale minima caparra? … E perciò non potessi pagare?”. Torna il pensiero della strada, dei suoi figli levati a lei, quei figli per i quali ha lottato e ha trovato il coraggio di testimoniare contro chi l’ha quasi uccisa. Maria piange col viso marmoreo, solo lacrime senza un lamento. L’incubo ancora non è finito.