Firenze – L’elezione all’unanimità al termine dell’assemblea della Federazione che riunisce gli agenti immobiliari professionali. Lotta all’abusivismo nell’attività di intermediazione, formazione, rapporti con le istituzioni, i principali obiettivi del Consiglio che resterà in carica per quattro anni

Il Consiglio interprovinciale Firenze-Pistoia della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha un nuovo presidente e per la prima volta dalla sua costituzione, nell’ormai lontanissimo dicembre 1988, sarà guidato da una donna. Si tratta di Maria Carmela Pollicina (Marika), 52 anni e due figli, molto nota nell’ambiente sportivo fiorentino per essere la moglie dell’indimenticabile tecnico nazionale di atletica Renzo Avogaro recentemente venuto a mancare, da oltre un ventennio nel campo del Real Estate, titolare della agenzia “La “Fiorentina Immobiliare” al Campo di Marte.

Pollicina è stata eletta all’unanimità nel corso dell’assemblea svoltasi qualche giorno fa all’Hotel AC di Firenze. Prende il testimone dal presidente uscente Lorenzo Ciabilli, che rimarrà però come vice del collegio fiorentino della Federazione. Il Consiglio è composto da Maurilio Pintori (Pistoia – vicepresidente e segretario), Simone Beni (presidente regionale Fiaip Toscana), Elisabetta Algieri, Serena Dolfi, Carlotta Galletti, Silvia Naso, Roberta Mugnaini, David Santetti e Luca Tognarini.

Lotta all’abusivismo nella professione, formazione, rapporto con le istituzioni, sinergia tra l’organizzazione centrale e il territorio organizzando anche Consigli itineranti per promuovere uno scambio costante di idee per lavorare in maniera più proficua sono alcuni degli indirizzi ai quali si rivolgerà l’azione del nuovo consiglio seguendo da una parte la linea della continuità con quanto fatto fino a questo momento e dall’altra le novità che normalmente ci saranno. “Lo svolgimento irregolare della professione di intermediazione – spiega Pollicina – è uno dei temi sui cui siamo più impegnati in questo momento. Stiamo perfezionando un specifico protocollo d’intesa e presto lo andremo a firmare. L’abusivismo è un fenomeno dilagante che coinvolge pesantemente la nostra categoria, il consumatore che investe gran parte dei propri risparmi e il Fisco che con l’evasione perde gran parte degli introiti derivanti dalle tasse”.

Il neo presidente Maria Carmela (Marika) Pollicina

Importanti saranno anche formazione e rapporti con le istituzioni, capitolo quest’ultimo che Pollicina conosce benissimo per averli gestiti negli ultimi otto anni sia a livello locale che regionale. “Per quanto riguarda il primo aspetto – aggiunge – dobbiamo alzare sempre di più il livello di preparazione e di aggiornamento non solo perché le normative cambiano in continuazione, ma anche per distinguerci dagli altri e prendere sempre più le distanze da abusivi o soggetti diversi che vogliono fare la nostra professione. Con le istituzioni dobbiamo stringere sempre maggiori rapporti ed è quello che abbiamo fatto e faremo sempre di più per essere sempre più presenti e parte attiva ai tavoli di concertazione più importanti”. Il nuovo consiglio interprovinciale Fiaip resterà in carica per un quadriennio.