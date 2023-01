“Ancora una volta la Toscana si conferma terra di accoglienza e solidarietà – sottolinea l’assessora Monia Monni -. Grazie al grande lavoro delle istituzioni democratiche ed all’apporto del mondo del volontariato abbiamo accolto, al porto di Carrara, i migranti salvati dalla Ocean Viking nel mar di Sicilia: uomini, donne e bambini che scappano dai loro paesi martoriati da guerre e carestie, spesso dovute ai cambiamenti climatici provocati dai cosiddetti Paesi sviluppati”. “Purtroppo ancora una volta – aggiunge – il Governo ha deciso di considerare porti sicuri porti lontani dalle coste siciliane, costringendo i migranti ad estenuanti viaggi in mare”.

“Anche qui a Carrara la Toscana ha mostrato la sua capacità di accoglienza e solidarietà – commenta l’assessora al sociale Serena Spinelli – Le operazioni di sbarco si sono svolte regolarmente e i migranti stanno svolgendo le procedure e ricevendo assistenza nel padiglione attrezzato a Carrara Fiere. I trentatré minori non accompagnati saranno accolti una struttura adeguata a Massa, la cui apertura è stata disposta dalla Prefettura e dove saranno attivati i percorsi a loro dedicati con la collaborazione dei servizi sociali territoriali”. “Anche in questa occasione – prosegue – c’è stata la massima collaborazione tra tutte le istituzioni e una grande risposta da parte della Protezione civile, delle associazioni del volontariato e dei servizi sociali e sanitari”.

E’ durato quattro giorni ed oltre mille e cinquecento chilometri il viaggio della Ocean Viking, dopo il salvataggio. Mentre la nave si avvicinava finalmente al porto toscano, un gruppo di migranti salvati si è affacciato, salutando ed urlando di gioia alla vista della terra: i pollici alzati in segno di vittoria (la prima) e i sorrisi, nascosti ma palpabili, dietro le mascherine. E quando i primi finalmente sono sbarcati, verso le cinque del pomeriggio, tra i volontari ed operatori c’è chi non è riuscito a trattenere un applauso, mentre un piccolo corteo di un centinaio di persone formato da Cgil, Arci e altre associazioni ha accolto i migranti con striscioni con sopra scritto ‘You are not alone’ (non siete soli) oppure ‘Benvenuti. A Carrara nessuno è straniero’. Il presidio ha rivolto la contestazione critica al governo Meloni, che sta assegnando via via porti sempre più lontani dal primo porto più vicino, solitamente in Sicilia, comportando così giorni di viaggio in più.

Con il tramonto il freddo ha iniziato a pungere e prima di scendere a tutti sono stati dati vestiti e giacconi, per poi essere accompagnati a gruppi di dieci, con i mezzi della colonna mobile toscana, al padiglione dell’Imm Carrara Fiere, distante appena tre chilometri ed otto minuti dal porto, dove è stato organizzato il punto di accoglienza e dove tutti sono stati sottoposti a nuovi controlli medici e sanitari dal personale della Asl. Dopo gli sbarchi avvenuti nei giorni prima di Natale a Livorno, quando arrivarono in duecento, i 95 migranti di oggi, salvati su un gommone in difficoltà al largo della Libia grazie ad un aereo di soccorso che li aveva individuati, è il terzo gruppo in poco più di un mese che approda in Toscana.