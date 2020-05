Firenze – La Galleria dell’Accademia, scrigno di tesori fra cui senz’altro il più conosciuto è il David, riapre, dopo quasi tre mesi di lockdown. Riapre per la Festa della Repubblica che si trasfroma così anche in una festa dell’arte. Fra le novità per i visitatori, la diminuzione del prezzo del biglietto che passa da 12 a 8 euro (intero). Altra novità è l’app ‘The Right Distance’ realizzata da Opera Laboratori fiorentini: basata sulla tecnologia bluetooth e scaricabile gratis in museo sia per iOS che per Android, la app rende lo smartphone del visitatore uno strumento per la sicurezza, poiché lo avverte vibrando quando la distanza con gli altri turisti scende sotto la soglia. In questa fase potranno essere all’interno del museo 50 visitatori al massimo che dovranno seguire un percorso in sicurezza, a senso unico. Alcune sale come quella degli strumenti musicali, le sale laterali del ‘200 e del ‘300, compreso il primo piano, rimarranno temporaneamente chiuse.