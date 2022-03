Firenze – Martedì 8 marzo riapre interamente alla circolazione Ponte Vespucci. I lavori per completare il consolidamento della pila sinistra verranno infatti sospesi fino a quando il livello dell’acqua nell’alveo non sarà sceso in modo da consentire le lavorazioni in sicurezza, presumibilmente dopo Pasqua. Attualmente infatti l’acqua ricopre l’isola temporanea realizzata in pietrame per poter eseguire la palificata a sostegno della pila sinistra pregiudicando l’esecuzione ottimale e la piena sicurezza delle lavorazioni.

In questi giorni la ditta rimuoverà i materiali presenti sull’impalcato e le testate delle recinzioni del cantiere sul ponte dopo di che martedì mattina Firenze Smart effettuerà la modifica dei semafori in modo da poter riaprire la semicarreggiata lato centro intorno alle 11 e recuperare entrambi i lati del ponte alla sosta dei residenti.