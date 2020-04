Firenze – Parte la consegna mascherine a casa: da oggi, 6 aprile, un milione di mascherine, a disposizione gratuitamente per famiglie, verranno distribuite casa per casa.

“Ce ne sono per tutti e sono gratuite. Volontari della protezione civile riconoscibili da divisa dell’associazione e tesserino del Comune” provvederanno alla consegna, casa per casa, spiega Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze. I dispositivi fanno parte del primo contingente dei 10 milioni di pezzi ordinati dalla Regione Toscana in Cina e stoccati ieri pomeriggio nei magazzini della protezione civile della città metropolitana a Calenzano. “Saranno consegnate capillarmente, casa per casa, in tutti e cinque i quartieri della città – ha spiegato Giachi che ha anche la delega alla protezione civile – la distribuzione sarà effettuata sulla base del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare, così come risulta dall’archivio dell’anagrafe comunale. Ogni cittadino ne riceverà un minimo di due a testa”.i

Nessun allarme se qualcuno non le riceverà entro oggi, dal momento che, visto il gran numero di famiglie da raggiungere, l’operazione richiederà più giorni.

La task force impegnata in questa operazione vedrà impegnati 150 volontari della protezione civile, riconoscibili non solo dalla divisa dell’associazione dove svolgono servizio ma anche da un tesserino esposto sul petto, rilasciato dal Comune di Firenze.

A loro saranno affiancati 50 agenti della polizia municipale e 50 tra autisti e altri dipendenti del Comune”.

Foto: Luca Grillandini