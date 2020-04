Firenze – Obbligo di mascherina, scatta lunedì prossimo 20 aprile a Firenze. Non un lasciapassare per uscire, dice la vicesindaca Cristina Giachi nel consiglio comunale odierno, il secondo tenuto con mezzi telematici.

“Invito – ha detto Giachi – chi esce da casa per necessità a indossare sempre questi dispositivi di protezione quando si trova vicino ad altre persone. In queste ore stiamo ultimando la consegna delle mascherine a casa per i residenti, circa 178.000 famiglie le hanno già ricevute, mancano 10mila famiglie”.

Inoltre, la vicesindaca ha anche aggiunto che “da oggi le distribuiremo anche a quei residenti che non sono stati raggiunti e quanti sono domiciliati a Firenze ma non residenti anagrafici”.