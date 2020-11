Firenze – “Sembra strano, ma è così che dobbiamo lavorare”. Mascherine, i guanti ci sono già per definizione, nei campi e nelle olivete accanto a Firenze si raccoglie così. Le olive e l’olio che quest’anno sembra promettere un ottimo raccolto, che in Toscana, come in generale nel centro-nord vede un rialzo generale della produzione (in Toscana +31% secondo dati Coldiretti). Le aspettative, in tutta la Penisola, ono quelle di un olio di elevata qualità, grazie all’ottima fioritura, a condizioni meteo non avverse e ai limitati attacchi della mosca olearia.

Foto: Luca Grillandini