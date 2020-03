Prato – Consegnate stamane mille mascherine chirurgiche, 400 della tipologia Ffp2 e duecento litri di igienizzante ai responsabili dell’ospedale Santo Stefano da alcuni rappresentanti delle associazioni cinesi di Prato.

La donazione è stata possibile grazie ai tanti contributi da parte di privati cittadini orientali, che hanno voluto fare la loro parte e dare una mano all’attività quotidiana dell’ospedale di Prato.

Il tutto grazie al consigliere regionale del Partito Democratico, Nicola Ciolini (membro della commissione Sanità e Sociale) che si è confrontato con la direzione ospedaliera per comprendere le principali necessità degli operatori del Santo Stefano.

“Un gesto molto apprezzato da parte di tutti coloro che lavorano all’ospedale e che in queste settimane stanno facendo sforzi enormi per garantire la salute di tutta la nostra comunità – spiega Ciolini – Da parte mia va un sentito ringraziamento alla comunità cinese che ha dimostrato grande sensibilità in un momento così delicato”. La donazione non si limiterà a quanto già fatto nella giornata odierna. Per i prossimi giorni sono infatti previste altre tre consegne sempre di mascherine e igienizzanti.