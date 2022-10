Firenze – Al grido nel nome di Jina, Donna, Vita, Libertà! per le donne, si svolge oggi domenica 2 ottobre, alle ore 18:00 in piazza Sant’Ambrogio, un raduno per protestare contro la violenza e l’assassinio delle donne in Iran. La protesta è esplosa in tutte le comunità iraniane dopo la morte di Mahsa Amini, attribuita dalle autorità a un infarto mentre era nelle mani della polizia morale.

“Nelle strade delle nostre città per usare la nostra creatività collettiva e dare risonanza alla voce dei movimenti femministi e delle altre persone oppresse in Iran”, afferma un comunicato diffuso da un collettivo di donne iraniane .