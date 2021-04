Firenze – “Oggi è la giornata mondiale della salute. La salute di ciascuno dipende dalla salute di tutti. E viceversa. Mai come quest’anno lo abbiamo imparato. Mettere la mascherina, tenere la distanza di sicurezza, lavarsi le mani spesso, fare il vaccino sono atti che riducono il rischio di essere contagiati dal Covid-19. Ma anche di contagiare gli altri e diffondere il virus. Ecco perché quest’anno più che mai è utile celebrare questa Giornata. La disuguaglianza sociale, sia tra paesi sia all’interno degli stessi, si è ulteriormente acuita durante la pandemia”.

Lo dichiarano in una nota la Senatrice Barbara Masini, Capogruppo di Forza Italia in commissione Diritti Umani al Senato e Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia Firenze.

“La crisi Covid – proseguono – ha rivelato quanto siano ineguali le nostre società, la malattia e la morte per Covid-19 sono state più elevate tra le persone e le comunità che lottano contro la povertà, le condizioni di vita e di lavoro sfavorevoli, la discriminazione e l’esclusione sociale. I vaccini sono lo strumento indispensabile per debellare virus, auspichiamo quindi che a partire da oggi il numero dei vaccini disponibili aumenti, affinché la giornata mondiale della salute 2021 sia ricordata come il momento in cui si inizia a sconfiggere davvero il Covid-19. Investire in informazione sanitaria, aumentare l’assistenza sanitaria di base, dare priorità alla protezione sociale, sono gli altri strumenti fondamentali per ridurre le disuguaglianze esistenti, in Italia e nel mondo”.

Foto: Barbara Masini