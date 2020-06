Massa Marittima – Massa Marittima ( Gr) nel post emergenza Covid-19 non rinuncia alla sua manifestazione più importante, Lirica in Piazza che quest’anno doveva celebrare le sua 35 esima edizione ai primi di agosto con la messa in scena di tre grandi opere liriche in Piazza Garibaldi.

Il Comune e l’impresa organizzatrice, Europa Musica di Roma, dopo aver verificato l’impossibilità di mettere in scena gli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza a causa della particolarità del luogo che ha come palcoscenico il sagrato della Cattedrale di San Cerbone e la platea in Piazza Garibaldi, hanno approntato un cartellone alternativo adattato alle nuove esigenze imposte dai protocolli anti contagio.

Questo per non lasciare un vuoto nell’offerta culturale estiva di Massa Marittima e non rinunciare ad una rassegna ormai consolidata nel panorama regionale e nazionale. Si tratta di quattro spettacoli di più piccole dimensioni, ma non per questo meno interessanti, con una gestione di pubblico e artisti in piena sicurezza e che si svolgeranno in quattro luoghi simbolo del centro storico medievale della città.

In più una scelta condivisa da parte dell’amministrazione con l’impresa è stata quella di coinvolgere gli artisti e le realtà associative locali già penalizzate dal Covid; tra questi il Coro di Santa Barbara e gli Amici della Musica che avranno un ruolo di co-organizzatori.

Il programma inizia venerdì 17 luglio alle ore 19 nel Giardino Norma Parenti con un concerto dedicato a Vivaldi dell’Orchestra da Camera Francesco Durante con violino solista Corrado Stocchi. A seguire alle ore 21 sarà eseguito il concerto in re minore per due violini e orchestra d’archi di J. S. Bach; violini solisti Corrado Stocchi e Eugenio Falanga. Giovedì 23 luglio alle ore 21 al Cassero si terrà lo spettacolo “Tre tenori e un pianoforte. La Canzone Napoletana e la Romanza nella Bella epoque”.

Tre cantanti: Antonio De Asmundis, Nicola Nicoloso e Cristian Pietrosanti, saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Nicola Franco.

Mercoledì 5 agosto torna protagonista Piazza Garibaldi con “La grande musica del cinema” dove i più famosi temi del cinema americano e italiano saranno proposti al pubblico arrangiati dal maestro Maurizio Morgantini con l’Orchestra Europa Musica. Un grande schermo verrà allestito sul sagrato dove verranno proiettate le immagini dei film sui tempi dei brani eseguiti.

Durante il concerto i locali pubblici che si affacciano sulla piazza rimarranno aperti.

Giovedì 13 agosto alle ore 21 nel chiostro del Convento delle Clarisse – Biblioteca comunale, è previsto lo spettacolo “Lo stupore del Barocco – La tromba e la voce nella musica virtuosistica del ‘700”. Un programma suggestivo e di facile ascolto che prevede l‟esecuzione di musiche di G. F. Händel, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi. Durante il concerto sarà utilizzata una copia di un organo positivo del Settecento all’interno del chiostro suonato da Josep Solé Coll.

Invece la tromba barocca è quella di Domenico Agostini e la voce del soprano Elisa Cenni. I musicisti sono tra i maggiori esperti del repertorio barocco, collaborano in duo e in trio da molti anni e hanno eseguito concerti in importanti festival internazionali. ““Ci sarebbe piaciuto festeggiare in modo del tutto diverso i 35 anni di Lirica in Piazza – ha detto il sindaco Marcello Giuntini – ma l’emergenza ha stravolto tutto e abbiamo dovuto ripensare il programma. Sarà quindi una edizione particolare dove avremo non solo lirica ma anche altre espressioni musicali. Tuttavia sono sicuro che questi spettacoli sapranno emozionare il pubblico oltre che puntare i riflettori su altri meravigliosi spazi architettonici e culturali della città”. La rassegna si avvale del sostegno della Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo in Piazza Garibaldi sarà gratuito, ma sarà possibile accreditarsi e versare un’offerta libera che sarà poi girata a sostegno della lotta anti Covid-19.