Firenze – 12 novembre – Omaggio a Scalarini autore delle avventure di Miglio

Giuseppe Scalarini (Mantova, 29 gennaio 1873 – Milano, 30 dicembre 1948) caricaturista e disegnatore di satira politica, fondò i giornali Merlin Cocai e La Terra. Dal 1911 collaborò al quotidiano del Partito Socialista Italiano, l’Avanti!. Anticapitalista e antimilitarista, Scalarini fu perseguitato dal fascismo.

Massimo Presciutti, di cui abbiamo già pubblicato numerose raccolte satiriche, ha dedicato a Scalarini un clip

Scalarini fu disegnatore dell’ “Avanti!” quando il direttore era Mussolini. Con la nascita del fascismo Mussolini perseguitò Scalarini che non poté più pubblicare niente a suo nome. Quando nel 1933 scrisse “Le avventure di Miglio”, bellissimo libro per bambini, illustrato con i suoi fantastici disegni, lo diede alle stampe firmandolo col nome di sua figlia Virginia. Dal 1985 questo libro è stato usato da Massimo Presciutti, insegnante di scuola elementare, per realizzare spettacoli teatrali e cartelloni. La canzone di questo clip, depositata alla SIAE nel 1990, era già stata pubblicata nel 1987 in “C’era un panda“.