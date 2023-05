Prato – Nel tribunale di Reggio Emilia si sta svolgendo in questi giorni il processo per l’omicidio della 18enne pachistana Saman Abbas perché si era ribellata ai genitori che volevano costringerla a un matrimonio forzato. Nell’aula accanto invece è andato in scena un altro processo simile nella sostanza ma con un verdetto finale di cui si attendono le motivazioni. La giudice infatti ha sentenziato una piena assoluzione perché il fatto non sussiste per un gruppo familiare pachistano residente nell’hinterland emiliano che voleva costringere la loro figlia a sposare un cugino in Pakistan.

I fatti risalgono a circa due anni fa quando una giovane ragazza pachistana si era rivolta ai servizi sociali di Reggio Emilia temendo per la propria vita perchè voleva fuggire da un matrimonio combinato dai suoi genitori con un lontano parente in Pakistan. Pur di sottrarsi al matrimonio tentò il suicidio. Scattò anche la denuncia alle Forze dell’Ordine e fu contattata l’associazione Senza Veli sulla Lingua per affiancare la giovane in un percorso di protezione che si attivò immediatamente,come da prassi, con la messa in sicurezza della ragazza in due case rifugio con assistenza psicologica,legale e mediazione culturale.

Mentre dal tribunale veniva emesso anche un provvedimento di urgenza ordinando il divieto di avvicinamento alla giovane per i genitori e il fratello. È successo però che durante il processo la ragazza ha in parte rinnegato tutto, abbracciando in lacrime dopo la sentenza di assoluzione i suoi genitori. La giovane non si è voluta costituire parte civile, e durante il dibattimento è emerso che i genitori e il fratello hanno sempre sostenuto di non aver intenzione di farle violenza, ma di volerle solo far incontrare il cugino in Pakistan lasciando a lei la decisione finale se sposarlo o meno. Questa la tesi che poi è stata accolta dalla giudice che ha assolto i genitori e il fratello.

L’avvocato della giovane, Giorgio Pellicciardi: “Sono stato chiamato dall’associazione Senza veli sulla lingua dopo che la vittima si era rivolta ai servizi sociali di Reggio per denunciare l’accaduto. L’associazione le aveva trovato una sistemazione in un luogo protetto, fuori regione. Aspetto le motivazioni che hanno portato il giudice a questa sentenza”.

Dagli operatori della rete di protezione che si era attivata a tutela della ragazza, arriva invece un senso di scoramento a seguito dell’assoluzione dei familiari unita però alla convinzione ad andare avanti e di continuare a difendere i diritti delle donne e di tutte quelle che chiedono loro aiuto.

L’onorevole Stefania Ascari, prima firmataria del pdl Saman divenuto legge ed inserito nel decreto Cutro: “Dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza, ma nulla prescinde che attorno alla ragazza ci sia stata una rete di assistenti sociali, avvocati, associazione e centri antiviolenza che l’hanno sempre seguita e che continueranno a farlo. La legge Saman è uno strumento importante perché rilascerà un permesso di soggiorno per tutte le vittime che non accettano più vessazioni, minacce e violenze”.

Mentre Ebla Ahmed, presidente dell’associazione Senza Veli sulla Lingua: “C’è un quadro culturale all’interno del quale molte giovani si muovono che va al di là delle nostre leggi: una legge familiare, morale e patriarcale. Tagliare quel legame è qualcosa di molto potente da realizzare: è un lavoro sulla identità fondante della persona. La questione dei matrimoni combinati e forzati, è legata all’onore della famiglia. Con questa ragazza è accaduta la contraddizione tra il voler essere autonome e mantenere il legame ai doveri familiari. Un vero e proprio accerchiamento di schemi sociali e familiari molto forte. Tentano di uscire da una situazione che hanno intorno e spesso non ci riescono.

Seguire questo caso non è stato facile, anche perchè mentre era “in protezione”, la ragazza confessò che aveva già un fidanzato: si trattava di Saquib, lo stesso fidanzato della povera Saman Abbas, che non abbiamo mai rivelato. Ma ora il suo nome è uscito durante il processo e riportato agli atti. Quello che posso dire è che mi auguro che questa sentenza di assoluzione non scoraggi le ragazze a denunciare matrimoni forzati e soprattutto che non rafforzi le culture arcaiche e arretrate delle famiglie straniere che vivono in Italia e che dovrebbero integrarsi”.