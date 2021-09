Firenze – Laura Pelosi 66 anni e Cesare Gianni 81 anni, si sono sposati oggi in Palazzo Vecchio. Il sindaco Dario Nardella ha officiato la cerimonia nella Sala Rossa, che risale alle trasformazioni che Palazzo Vecchio subì nella seconda parte del XIX secolo.

Probabilmente era una camera da letto del Barone Bettino Ricasoli quando, nel 1860, fu nominato governatore della Toscana. A completare la sala, oltre agli arazzi, c’è un grande lampadario veneziano, un elegante camino barocco in marmo, e una grande specchiera, in stile rococò. Ecco perché sposarsi nella sala rossa è anche un po’ come sposarsi con la storia di Firenze.