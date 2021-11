Firenze – La mattanza dei mufloni che sta avvenendo all’isola del Giglio solleva la sdegnata reazione del consigliere regionale, capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli. “E’ incomprensibile la mattanza dei mufloni avviata dal Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano all’Isola del Giglio. Dopo il tentativo di cattura, adesso è iniziata la caccia degli animali. L’intenzione del Presidente Sammuri è chiara: sradicare la specie dall’isola a ogni costo. Procedere al massacro dei mufloni è una violenza gratuita, visto che numerose associazioni ed enti si sono già detti disponibili ad adottare gli animali. Perché Sammurri ha tutta questa fretta?”, è il commento di Torselli.

“Fatto ancor più grave è che la mattanza sta avvenendo a spese del contribuente: il progetto di sradicamento dei mufloni dall’isola è infatti finanziato da fondi europei. Non possiamo far finta di niente. Con una mozione chiediamo infatti al governatore d’intervenire presso il Parco nazionale affinché fermi il massacro e accetti di trasferire gli animali in luoghi idonei”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.