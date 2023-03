Firenze – A via oggi a Firenze la prima conferenza nazionale delle camere di commercio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Obiettivo dell’incontro, definire il contributo che il sistema camerale può portare nell’ambito dell’attuazione delle politiche governative e del PNRR. L’incontro si terrà a Firenze presso l’Auditorium della Camera di commercio il 24 e il 25 marzo.

“Progettare il domani con coraggio” è il tema dell’appuntamento, organizzato da Unioncamere in collaborazione con SiCamera e la Camera di commercio di Firenze.

Nel corso della sessione inaugurale, alla presenza del Presidente Mattarella, porteranno i loro saluti Leonardo Bassilichi, presidente Camera commercio di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana di Firenze. A seguire, la relazione introduttiva del presidente di Unioncamere Andrea Prete.

Due i panel che si terranno il 24 marzo: al primo, dal titolo “Digitale e sostenibilità: le frontiere dell’innovazione per imprese e PA”, interverranno Margherita Cassano, presidente della Corte di Cassazione, Dario Costantini, presidente del CNA, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. Concluderà Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. Al secondo panel, sul tema “Imprese e lavoro: le persone al centro” parlerannno Vincenzo Boccia, presidente Università Luiss Guido Carli di Roma, Marco Granelli, presidente Confartigianato e Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Il ministro Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, concluderà i lavori della prima giornata. Moderatrice Tonia Cartolano, giornalista SKY TG 24.

Nella seconda giornata della Conferenza i lavori saranno avviati dal segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. A seguire l’intervento in collegamento del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.

Due i panel previsti anche nella seconda giornata. Il primo, sul tema “L’economia italiana e il contesto internazionale”, vedrà gli interventi di Carlo Bonomi, presidente Confindustria, Giampiero Massolo, presidente ISPI e presidente Comitato promotore Roma Expo 2030, Nando Pagnoncelli, presidente IPSOS, Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana e partner Linklaters, Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Alessandra Ricci, amministratore delegato SACE. In conclusione interverrà Giuseppe De Rita, presidente Censis.

All’ultimo panel, dal titolo “Modernizzazione del Paese e PNRR”, parleranno Lucia Albano, sottosegretario ministero dell’Economia e delle finanze, Patrizia De Luise, presidente Confesercenti, Antonella Polimeni, rettrice Università La Sapienza di Roma, Francesco Profumo, presidente ACRI e Fabio Vaccarono, presidente e AD di Universitas Mercatorum e Multiversity. Moderatrice, la giornalista Rai Barbara Carfagna.