Il Presidente ha pi compiuto una visita nell’Istituto, accompagnato dal direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, colonnello Gabriele Picchioni, dal direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa, Nicola Latorre, dal sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, e dal segretario generale della Difesa, generale Luciano Portolano. Alla cerimonia di annivrsario sono stati presenti il questore Maurizio Auriemma, l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. L’Officina, nata a Torino, fu strasferita nell’attuale luogo in via Reginaldo Giulinai, nel 1932. Fra i reparti dedicati ai farmaci, quelli per le malattie rare, la produzione della cannabis per uso medico e di presidi medico chirurgici. L’Istituto ha anche i propri laboratori di ricerca.