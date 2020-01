Livorno – Il Presidente Sergio Mattarella, a Livorno per un convegno su Carlo Azeglio Ciampi, al Teatro Goldoni, lo ha ricordato come “uomo dell’orizzonte comune”, ponendo così in risalto “un chiaro obiettivo” di Ciampi: ” quello della coesione e della unità del Paese”. Al suo arrivo Mattarella è stato accolto dagli applausi e con il saluto ‘Presidente, presidente’ di 500 bambini delle scuole elementari e medie. Secnda tappa livornese, dopo il convegno dedicato a Ciampi, la visita della mostra su Modigliani al Museo della Città dove il Presidente incontrerà anche alcune associazioni di volontariato e due detenuti del progetto ‘Mi riscatto per Livorno’.