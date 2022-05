Firenze – Il titolo mondiale di dama inglese torna a Livorno. La dama inglese, o americana, è una disciplina giocata soprattutto nei paesi anglosassoni, in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ma anche in Sudafrica, Canada, Australia, Olanda e in alcuni paesi dell’Est europeo e in Asia.

Fino al 2013 nessun italiano era stato campione del mondo di questa specialità. In quell’anno il livornese Michele Borghetti, dopo che per oltre un secolo e mezzo la questione era stata appannaggio quasi esclusivo dei damisti nordamericani e russi, si aggiudicò il titolo iridato sconfiggendo lo statunitense di origini russe Alexander Moiseyev in un memorabile match che si svolse a Livorno. Borghetti aveva poi ceduto il titolo a un altro italiano, il foggiano Sergio Scarpetta. Il quale è stato in seguito sconfitto dal sudafricano Lubabalo Kondlo. Adesso, però, un altro livornese, Matteo Bernini, si è aggiudicato quel titolo a Tulsa in Oklahoma, Stati Uniti, superando proprio il sudafricano Kondlo.

“E’ una grande soddisfazione per Bernini, per la federazione damistica italiana, ma anche per la Toscana e per tutti gli amanti dei giochi della mente”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare la notizia della vittoria iridata del giovane livornese Bernini.

Bernini aveva acquisito il diritto a sfidare Kondlo dopo essersi aggiudicato nel 2019 il challenger internazionale degli sfidanti. Ma, causa covid-19, ha dovuto aspettare due anni per sostenere la finale mondiale. In Oklahoma, durante la sfida a Kondlo, è stato seguito in qualità di coach proprio da Borghetti. Entrambi si sono formati ed appartengono al circolo damistico Piccioli di Livorno, il più glorioso d’Italia.