Parigi – Covid o non Covid i maturandi francesi quest’anno dovranno inaugurare una discussa riforma del baccalaureat che prevede un maggior peso nella valutazione degli studenti del controllo continuo e un minor numero di esami, sia scritti che orali.

campeggia l'esame di filosofia che per la prima volta quest'anno si apre anche alla filosofia orientale. Una bella iniziativa soprattutto in un ordinamento scolastico, come quello francese, che poco si avventura al di là dei confini del paese, che si tratti di storia o di letteratura per non parlare della geografia che quasi non esiste. Tra gli scritti che le nuove regole non hanno eliminato,

l cinese Zhuangzi, il persiano Avicenna, il buddista indiano Nagarjuna e il rabbino sefardita Mosé Maimonide. Secondo le nuove disposizioni, nel programma di fine liceo la lista dei filosofi “eleggibili” all’esame è passata da 57 a 83 nomi per allargare l’orizzonte degli studenti al di là della filosofia occidentale finora ritenuta la sola degna di attenzione, almeno sui banchi di scuola. Il nuovo panorama dà maggior spazio alle donne e propone autori non occidentali, come i

Roger Pol–Droit alla notizia che è ora ufficialmente consentito di studiare opere di tradizioni diverse come quelle taoiste, buddiste o arabo-persiane. Insomma, come sottolinea la radio France Culture, che per fare della filosofia “non c’è bisogno di essere un uomo o di discendere dai greci”. “Finalmente, il mito accademico della filosofia “solo greca” in auge nel XIX e XX secolo sembra cominciare a mostrare crepe” ha commentato il filosofoalla notizia che è ora ufficialmente consentito di studiare opere di tradizioni diverse come quelle taoiste, buddiste o arabo-persiane. Insomma, come sottolinea la radio France Culture, che per fare della filosofia “non c’è bisogno di essere un uomo o di discendere dai greci”.