Firenze – Concluse le indagini preliminari dell’inchiesta Keu, con circa 38 indagati in totale, politici, dirigenti pubblici e imprenditori. La maxi indagine partì nell’aprile 2021 e mise sotto il focus degli inquirenti il distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, e gli, ad ora presunti, rapporti fra esponenti del territorio e il clan Gallace. La notifica di chiusura delle indagini è l’atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. Sulla questione, il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, commenta: “L’indagine Keu è una indagine seria, ben condotta. Oggi arriva ad un primo risultato che non può non destare la dovuta preoccupazione per il tipo di reati contestati. Indubbiamente la Toscana purtroppo non ha avuto anticorpi forti in grado di tenere lontana la mafia”.

Gli atti di conclusione delle indagini sono stati notificati dalla Dda di Firenze. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, si registrerebbe l’avvenuta contiguità tra imprenditori in Toscana e ‘ndrangheta. I due avvisi di conclusione indagini della maxi-inchiesta sugli smaltimenti dei rifiuti speciali delle concerie vedono il primo filone con 6 aziende e 26 indagati tra politici, dirigenti pubblici e imprenditori, legati al clan Gallace di Guardavalle nel catanzarese: l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata a traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, oltre che indebita erogazione di fondi pubblici e corruzione in materia elettorale. Quset’ultima riguarda un consigliere regionale che, è l’ipotesi dell’accusa, avrebbe ricevuto un sostegno alle Regionali 2020 dall’Assoconciatori. Nel secondo procedimento, che riguarda la gestione dei rifiuti, sono coinvolti 12 indagati, ovvero, oltre a soggetti del clan Gallace, un dipendente regionale e imprenditori e persone del clan Gallace. L’accusa, estorsione illecita concorrenza con minaccia e violenza aggravati dal metodo mafioso.

Il cuore delle indagini è costituito dallo smaltimento illecito di quantità enormi di fanghi tossici di conceria, affidati alla ditta Lerose, che, secondo il capo d’imputazione, facevano riferimento alle cosche di ‘ndrangheta. Non solo concerie, tuttavia: infatti nell’inchiesta risulterebbero finire anche due aziende aretine del settore orafo, che, secondo le accuse, avrebbero utilizzato i Lerose per il conferimento dei rifiuti tossici delle loro attività. Rifiuti che, mischiati con il Keu proveniente dalle concerie e altri rifiuti tossici, sarebbero poi tornati a gravare sul territorio in altre forme, come le asfaltature del manto stradale, in particolare della SR 429.

Il presidente regionale Eugenio Giani, a margine di un convegno sulle mafie a Scandicci alle porte di Firenze, cui hanno partecipato molti studenti, con il procuratore aggiunto Luca Tescaroli della Dda di Firenze che ha firmato proprio l’inchiesta, ha rilasciato alcune battute: “Nel momento in cui questa inchiesta si conclude con procedure che portano a rinvii a giudizio, alla messa in evidenza di profili di responsabilità e di un fenomeno che purtroppo va a infiltrare attività economiche importanti come quelle della pelle in Toscana, prenderemo provvedimenti assolutamente rigorosi perché possa essere assolutamente chiusa ogni possibilità di infiltrazione”.

“Questo evento di oggi – ha detto – è anche la testimonianza di come nella cultura, nella sensibilità, nella passione degli studenti, l’impegno antimafia crei quello che è necessario anche in regioni come la nostra, dove la mafia in modo subdolo e silenzioso si infiltra nelle attività economiche, negli appalti. Il fatto che possa esserci questo presidio di legalità costruito dalla coscienza e dalla cultura dei nostri giovani è l’elemento più importante”.

notizia in aggiornamento