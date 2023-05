Firenze – Raccontano il cinema horror sudcoreano e uno dei principali protagonisti del cinema francese le nuove attività culturali di Mediateca Toscana, biblioteca multimediale specializzata sul cinema, audiovisivo e media di Fondazione Sistema Toscana (via San Gallo, 25, Firenze). I prossimi appuntamenti vanno sotto il titolo di “Pagine di Maggio”: in programma due presentazioni di libri per viaggio nella cinematografia contemporanea internazionale.

Lunedì 15 maggio (ore 16.30), si terrà la presentazione del volume “Corea shock. Il nuovo cinema horror della Corea del Sud” (Profondo Rosso edizioni), a cura di Roberto Lasagna, che sarà introdotto dalla critica cinematografica Caterina Liverani. Il volume offre una panoramica approfondita sulle tematiche insolite e spiazzanti della cinematografia fanta-horror maggiormente all’avanguardia in Asia e dei suoi principali protagonisti, da Kim-Ki-duk a Bong-Joon-ho, e vengono presi in esame alcuni film cardine del genere, come The Red Shoes, Parasite, Two Sisters e Goksung. Una carrellata minuziosa della cinematografia horror moderna cui hanno contribuito numerosi e noti saggisti: Caterina Liverani, Fabio Cassano, Andrea Amadori, Anton Giulio Mancino, Francesco Saverio Marzaduri, Rudy Salvagnini, Antonio Pettierre, Rita Ricucci, Fabio Zanello.

Lunedì 29 maggio (ore 16.30), presentazione del volume “Un sorriso e un enigma. Il cinema di Michel Piccoli, attore” (Mimesis Edizioni) di Marco Luceri. Il volume, prima monografia italiana sull’ attore francese, propone un focus su uno dei principali protagonisti del cinema d’Oltralpe ed europeo, Michel Piccoli, che ha dato corpo e voce ai personaggi ambigui della filmografia moderna, recitando accanto a grandi dive come Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Romy Schneider. Ad introdurre la presentazione del libro in Mediateca sarà la critica cinematografica Elisa Baldini.

L’ingresso presentazioni dei libri è libero, fino ad esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione scrivendo a press.areacinema@fst.it

Info: www.mediatecatoscana.it