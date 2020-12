I “medici toscani in attesa di assegnazione”, come si firmano nella memoria consegnata a Giani, affermano che la fase di assegnazione ai vincitori “risulta attualmente bloccata” quando mancano pochi giorni dalla data prevista per la presa di servizio, ovvero il 30 dicembre. Il 3 dicembre scorso, scrivono, c’è stato il rinvio entro il 15 dicembre, “perchè il Miur deve attendere i risultati delle udienze dei ricorsi pendenti”. L’ennesimo atto di una serie di rinvii iniziata il 5 ottobre scorso.

“Siamo solidali ma ci adopereremo anche concretamente per superare questo empasse – afferma Giani -; nonostante non sia una nostra competenza vogliamo scongiurare altri ritardi nella pubblicazione delle liste”. Il presidente definisce “richieste di buon senso” quelle avanzate dai giovani dottori riuniti dinanzi a palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, tra l’altro in un momento delicato come la pandemia in corso.